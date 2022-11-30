На Кубани Сбер выдал более ­­­­34 млрд рублей на поддержку малого бизнеса

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Краснодарский край – лидер малого предпринимательства в стране. Это подтверждает и статистика Сбера. Так, в Юго-Западном банке Сбербанка обслуживается более 300 тысяч клиентов малого и микробизнеса, а 140 тысяч из них, или почти 50%, ведут свой бизнес в Краснодарском крае.

С начала года предприятия малого бизнеса Кубани получили в Сбере более 34 млрд рублей финансирования, при этом 60% выданных кредитов предоставлены по «простым технологиям», предполагающим более гибкий подход и сокращенные сроки рассмотрения. Средняя сумма предоставленного кредита – 3 млн рублей. Как правило, этой суммы хватает для пополнения оборотных средств или приобретения активов для нужд бизнеса.

Продуктовая линейка банка насчитывает более 160 предложений, среди которых более 30 кредитных продуктов и более 50 сервисов экосистемы.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Традиционно кредитование является ключевым драйвером развития бизнеса. Портфель активов в сегменте ММБ в Краснодарском отделении Сбербанка в 2022 году превышает 40 млрд рублей. С начала года Сбер оказал поддержку 36 тысячам кубанских предпринимателей».