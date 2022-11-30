ВТБ открыл первый мультиформатный офис в Туапсе

В рамках новых стандартов развития региональной сети банка в новом отделении создано комфортное пространство для обслуживания физических и юридических лиц. Благодаря новым принципам зонирования в офисе отсутствуют стандартные перегородки между посетителем и консультантом. Общение происходит в одной из удобных локаций, определить которую помогает новая «умная» система навигация в отделении.

Жителям и организациям города доступен полный перечень услуг – от потребительских кредитов и сберегательных продуктов до открытия расчетных счетов и оформления пакетов РКО для предпринимателей. Причем в офисах нового формата до 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент может самостоятельно осуществлять через дистанционные сервисы обслуживания, до 95% всех операций с наличными − через банкоматы, в том числе без участия пластика по QR-коду. При необходимости сотрудник банка поможет установить мобильное приложение ВТБ Онлайн и научит клиента базовым навыкам использования цифровых сервисов.

«Туапсе - не только один из ключевых транспортных узлов Черноморского побережья России, но и курортный город, который ежегодно в высокий сезон посещают тысячи россиян. В рамках зарплатных проектов ВТБ обслуживает здесь множество крупных предприятий автотранспорта, железнодорожного транспорта, морского порта, а также МЧС. Учитывая это, банк принял решение трансформировать офис в удобный центр финансовых знаний и услуг. На первом этапе здесь будет обслуживаться порядка 4,5 тыс. жителей города. Уверен, благодаря модернизации клиентский поток в отделении до конца года вырастет на 20%», - прокомментировал Сергей Кадакин, управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае и республике Адыгея.

Отделение по адресу ул. Октябрьской Революции, д.5 работает в будние дни с 10.00 до 19.00 часов. Устройства самообслуживания в отделении доступны круглосуточно.