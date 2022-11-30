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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 9:53

Водитель грузовика с 36 штрафами насмерть сбил пенсионерку в Краснодаре

Он не заметил женщину, сдавая на автомобиле назад
Светлана ОВДЕЙ
Женщина скончалась на месте ДТП Фото из архива КП

Женщина скончалась на месте ДТП Фото из архива КП

Водитель грузовика с 36 штрафами насмерть сбил пенсионерку в Краснодаре. 71-летняя женщина погибла на месте ДТП.

Все произошло накануне, 29 ноября, во дворе многоэтажки. Предварительно, 39-летний водитель грузовика Hyundai сдавал назад между домом по улице 1 Мая и домом №43 по улице Черкасской. Не заметив переходившую дорогу 71-летнюю женщину, он сбил ее.

В результате пенсионерка от полученных травм скончалась на месте ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Уточняется, что водителю в течение двух лет выписали 36 штрафов. Организована доследственная проверка.