Женщина скончалась на месте ДТП Фото из архива КП

Водитель грузовика с 36 штрафами насмерть сбил пенсионерку в Краснодаре. 71-летняя женщина погибла на месте ДТП.

Все произошло накануне, 29 ноября, во дворе многоэтажки. Предварительно, 39-летний водитель грузовика Hyundai сдавал назад между домом по улице 1 Мая и домом №43 по улице Черкасской. Не заметив переходившую дорогу 71-летнюю женщину, он сбил ее.

В результате пенсионерка от полученных травм скончалась на месте ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Уточняется, что водителю в течение двух лет выписали 36 штрафов. Организована доследственная проверка.