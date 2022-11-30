Подъемники на горнолыжном курорте Сочи заработают 1 декабря

Канатные дорожки заработают уже с 1 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подъемники на сочинском горнолыжном курорте Сочи “Роза Хутор” возобновят работу перед началом зимнего сезона. Канатные дорожки заработают уже с 1 декабря.

- С 1 декабря начнут работу канатные дороги "Олимпия", "Заповедный Лес" и "Кавказский Экспресс". Как ожидается, горнолыжный сезон на курорте "Роза Хутор" стартует 23 декабря, - рассказали в пресс-службе горнолыжного курорта.

Подъемниками смогут воспользоваться и постояльца Горной Олимпийской деревни и другие гости курорта. Также возобновят работу и высокогорные качели. С 1 декабря можно посетить малый подвесной мост.