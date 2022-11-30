Специалисты устраняют поломку Фото из архива КП

Две энергоаварии оставили без света более 10 улиц в Краснодаре. Поломка произошла в Прикубанском округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ, отключена ПС «ТГ 303» и 46 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, авария оставила без блага цивилизации жителей улиц Красных партизан, Азовской, Круговой, Крылатской и Западного обхода.

Из-за повреждения также обесточены улицы Архангельская, Пригородная, Средняя, Троицкая, Семеновская и Звенигородская.

Уточняется, что поломку уже устраняет бригада специалистов. Время, когда в дома жителей вернется свет, уточняется.