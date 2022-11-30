Дорожники продолжают обновлять участок трассы А-147 Джубга - Сочи в районе Волконки

Фото: ФКУ «Черноморье»

Продолжается укладка слоев дорожной одежды на 117-м километре трассы А-147 Джубга - Сочи в районе Волконки. В настоящее время на участке сохраняется реверсивное движение.

- Все работы рассчитываем завершить и запустить движение в штатном режиме на следующей неделе, - сообщили в ФКУ «Черноморье».

Фото: ФКУ «Черноморье»

Напомним, продолжается обновление дороги между 143-м и 158-м километрами трассы. Работы на всем протяжении трассы будут приостановлены после 28 декабря на время новогодних каникул и возобновлены, когда транспортный поток на А-147 вновь спадет до нормативного.