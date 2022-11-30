Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

Жителю Кубани дали 3 года тюрьмы за продажу информации телефонных разговоров. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 23-летний Антон Малинов из Ейска работал директором обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи. Сотрудник обязывался не разглашать конфиденциальную информацию об абонентах.

Несмотря на это, Малинов несколько месяцев копировал данные и телефонные разговоры абонентов. Позже он продавал их в одном из мессенджеров – за информацию сотрудник получал от 150 до 1,5 тысячи рублей.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ РФ по краю. В отношении неустановленного лица, незаконно приобретавшего конфиденциальные сведения, материалы выделены в отдельное производство и направлены в органы полиции для принятия решения, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Суд признал Малинова виновным и назначил 3 года и 2 месяца лишения свободы со штрафом в 50 тысяч рублей. Ему также запрещено работать в организациях на объектах критической информационной инфраструктуры, в том числе в области связи, 2 года и 9 месяцев.

- Приговор вступил в законную силу, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.