Достроить учреждение планируют в августе 2023 года Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Мэр Краснодара поручил организовать парковку для строящейся школы на улице им. Байбакова. Евгений Наумов посетил стройплощадку будущего учреждения.

Сейчас специалисты проводят монолитные работы, укладку внутренних и наружных стен, кровли, внутренних инженерных сетей, отделочные работы и заполняют оконные проемы. С отставанием от сроков подготавливают актовый зал и пищеблок из-за сложностей конструкции.

Достроить школу планируют в августе 2023 года.

- Ничего не должно помешать вам сдать объект в срок. До августа распределите работу на этапы так, чтобы успеть к назначенному сроку. А параллельно нужно решать вопрос с парковочными местами, чтобы родители имели возможность высадить детей возле школы, - сказал глава города.

Всего на объекте задействовано 150 человек.

- Этой зимой три блока уже готовы к приему тепла - это более 60% от всей площади объекта, - уточнил и.о. директора городского департамента строительства Александр Мадовский.

В 2023 году в Краснодаре планируют достроить 10 школ, 16 детсадов, 3 спортобъекта и детскую поликлинику.