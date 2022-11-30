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НовостиОбщество30 ноября 2022 11:12

Более 627 млн рублей направят на модернизацию завода тяжелого станкостроения в Краснодаре

Обновление производства поддержали на федеральном уровне
Светлана ОВДЕЙ
Более 627 млн рублей направят на модернизацию завода тяжелого станкостроения в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 627 млн рублей направят на модернизацию завода тяжелого станкостроения в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 627 миллионов рублей направят на модернизацию завода тяжелого станкостроения в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отмечается, что 500 миллионов рублей выделит федеральный Фонд развития промышленности по программе заемного финансирования «Станкостроение». Оставшуюся часть вложит сам завод.

На средства для предприятия закупят металлообрабатывающее оборудование.

- Это расширит линейку продукции завода. Увеличение выпуска многоосевых обрабатывающих центров на предприятии – системная работа по замещению импортной продукции на российском рынке, - отметил и. о. руководителя краевого департамента промышленности Владимир Мостовой.

Всего на предприятии создано более 200 рабочих мест. К 2025 году их планируют увеличить до 330.