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НовостиОбщество30 ноября 2022 11:28

Адыгея присоединится к акции «Елка желаний»

За четыре года исполнилось более 59 тысяч заветных желаний
Валерия ГОДОВНИКОВА
Благотворительная акция «Елка желаний» проводится с 2018 года

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится с 2018 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

Адыгея присоединится к акции «Елка желаний». Мероприятие проводится ежегодно в преддверии Нового года.

- Новый год - это время чудес. Ежегодно мы участвуем в «Елке желаний» и готовим подарки для детей из малообеспеченных семей. В ближайшее время в республике стартуют новогодние акции и вместе с коллегами мы постараемся сделать все возможное, чтобы у детей бойцов СВО исполнилось все задуманное, - рассказала руководитель «Молодой Гвардии» Адыгеи Асета Берзегова.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», благотворительная акция проводится с 2018 года. За это время были исполнены желания более 59 тысяч детей и пожилых людей. Ежегодно участие в акции принимают люди со всех регионов нашей страны.