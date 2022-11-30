Кубанских писателей наградили за вклад в развитие отечественной литературы Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанских писателей наградили за вклад в развитие отечественной литературы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Грамоты и благодарственные письма вручили в концертном зале филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, где отметили 75-летие регионального отделения Союза писателей России.

Так, флаг Союза писателей России вручили Светлане Макаровой, также получившей награду Союза писателей России им. Шолохова. Медалью им. Шукшина наградили Николая Ивеншева, а медалью им. Лермонтова – Владимира Архипова.

Еще четыре человека награждены грамотами и благодарностями министерства культуры Краснодарского края.

- Одна из старейших и самых авторитетных общественных писательских организаций объединяет поэтов и писателей, которые принимают активное участие в литературной жизни Кубани, деятельности библиотек края, повышении профессионального уровня начинающих литераторов, – отметил первый замглавы краевого минкульта Алексей Погребенко.