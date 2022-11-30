Большой срок не позволял прервать беременность Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области 15-летняя девочка родила от родного брата. Парня осудили на один год условно, сообщает «КП» - Ростов-на-Дону».

Все произошло летом 2021 года в одном из сел области. Девочка вместе с братом часто оставались дома одни. А через несколько месяцев после начала учебного года стало известно, что школьница забеременела. Большой срок уже не позволял прервать беременность.

Сначала девочка скрывала отца ребенка. Но при постановке на учет в женскую консультацию она во всем призналась. Уточняется, что интимная связь между родственниками была по обоюдному согласию.

На время беременности девушку перевезли из села к родственникам. Тем временем о произошедшем стало известно правоохранителям. На брата школьницы завели уголовное дело – он полностью признал вину.

Позже отцовство подтвердила генетическая экспертиза. Парня осудили по ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Суд назначил ему один год лишения свободы условно.

В настоящее время брат и сестра живут отдельно.