В многоэтажке поселка Яблоновского Адыгеи после прокурорской проверки отремонтировали пандус

Пандус отремонтировали после проверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее прокуратура провела проверку исполнения соцзащиты инвалидов. В поселке Яблоновском Тахтамукайского района выявлено нарушение.

- Установлено, что в многоквартирном доме в поселке Яблоновском подъемные платформы находились в неисправном состоянии, также на платформе отсутствовало запирающее устройство, указанное нарушало права маломобильных групп населения на беспрепятственный доступ в многоквартирный дом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Пандус отремонтировали и устранили нарушение.