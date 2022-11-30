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НовостиОбщество30 ноября 2022 12:17

В многоэтажке поселка Яблоновского Адыгеи после прокурорской проверки отремонтировали пандус

Нарушения были устранены
Валерия ГОДОВНИКОВА
Пандус отремонтировали после проверки

Пандус отремонтировали после проверки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее прокуратура провела проверку исполнения соцзащиты инвалидов. В поселке Яблоновском Тахтамукайского района выявлено нарушение.

- Установлено, что в многоквартирном доме в поселке Яблоновском подъемные платформы находились в неисправном состоянии, также на платформе отсутствовало запирающее устройство, указанное нарушало права маломобильных групп населения на беспрепятственный доступ в многоквартирный дом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Пандус отремонтировали и устранили нарушение.