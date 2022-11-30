Кубань получит более 517 млн рублей на модернизацию сельхозпредприятий Фото из архива КП

Краснодарский край получит более 517 млн рублей на модернизацию сельхозпредприятий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Правительство РФ дополнительно выделило 517,5 миллиона рублей предприятиям. Средства помогут возместить часть расходов на строительство и ремонт молочных и мясных ферм, хранилищ сельхозпродукции, селекционно-семеноводческих и племенных центров.

- Наши аграрии собирают рекордные урожаи, успешно развивают рисоводство, виноградарство и садоводство, модернизируют производства, увеличивая глубину переработки. Для нас это существенная поддержка, которая позволит и дальше вносить весомый вклад в продовольственный суверенитет края и страны, - прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего в 2022 году на развитие АПК Кубани выделили более 10 миллиардов рублей.