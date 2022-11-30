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НовостиОбщество30 ноября 2022 12:26

Краснодарский край получит более 517 млн рублей на модернизацию сельхозпредприятий

Правительство РФ выделило дополнительные средства на закупку и обновление оборудования
Светлана ОВДЕЙ
Кубань получит более 517 млн рублей на модернизацию сельхозпредприятий Фото из архива КП

Кубань получит более 517 млн рублей на модернизацию сельхозпредприятий Фото из архива КП

Краснодарский край получит более 517 млн рублей на модернизацию сельхозпредприятий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Правительство РФ дополнительно выделило 517,5 миллиона рублей предприятиям. Средства помогут возместить часть расходов на строительство и ремонт молочных и мясных ферм, хранилищ сельхозпродукции, селекционно-семеноводческих и племенных центров.

- Наши аграрии собирают рекордные урожаи, успешно развивают рисоводство, виноградарство и садоводство, модернизируют производства, увеличивая глубину переработки. Для нас это существенная поддержка, которая позволит и дальше вносить весомый вклад в продовольственный суверенитет края и страны, - прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего в 2022 году на развитие АПК Кубани выделили более 10 миллиардов рублей.