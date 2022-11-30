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НовостиОбщество30 ноября 2022 13:04

Телефонные мошенники за сутки похитили более 780 тысяч рублей у жителей Адыгеи

Злоумышленники втираются в доверие к людям
Валерия ГОДОВНИКОВА
Аферисты использовали популярные схемы для получения денежных средств местных жителей

Аферисты использовали популярные схемы для получения денежных средств местных жителей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Телефонные мошенники за сутки похитили более 780 тысяч рублей у жителей Адыгеи. Аферисты воспользовались популярными схемами для получения денежных средств.

Злоумышленники использовали два способа мошенничества. В первом случае звонящие представляются сотрудниками банка и предупреждают людей о кибератаке на их аккаунты. Они настоятельно рекомендуют перевести деньги на «безопасный» счет.

- О подобных инцидентах за сутки в полицию сообщали 44-летняя жительница Шовгеновского района и 62-летняя пенсионерка из Тахтамукайского района. Их общий ущерб составил 635 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» -Кубань», во втором случае мошенники проворачивают аферы в режиме онлайн под предлогом купли-продажи. С этим столкнулись двое жителей республики. Их общий ущерб составил более 145 тысяч рублей.