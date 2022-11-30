На Кубани за два года планируют вложить 13 млрд рублей в модернизацию водопроводных сетей Фото: krd.ru

На Кубани за два года планируют вложить 13 млрд рублей в модернизацию водопроводных сетей. Об этом сообщили на краевом совещании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что в 2023 году на обновление сетей направят почти 1,5 миллиарда рублей. В течение двух лет из федерального бюджета планируют привлечь еще более 8,8 миллиарда.

- Сейчас правительство России готовит соответствующую программу модернизации коммунальной инфраструктуры, - отметил глава региона.

Уточняется, что по программе софинансирование из местного и регионального бюджета выделят 4,8 миллиарда рублей.

- В перечне реконструкция очистных сооружений канализации, строительство новых водозаборов, обновление водопроводных и канализационных сетей. Протяженность всех линейных участков - 185 километров, - отметил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.

Главам муниципалитетов поручено выделить проблемные участки, которые требуют обновления. Уточняется, что оказывать поддержку в первую очередь будут районам, которые по требованию ежегодно меняют не менее 5% коммуникаций.