На Кубани за четыре года построили 70 км сетей групповых водопроводов

Реконструкцию водопроводов обсудили на краевом совещании Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани за четыре года построили 70 километров сетей трех групповых водопроводов. Об этом сообщили на краевом совещании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева.

В регионе реконструируют Таманский, Ейский и Троицкий магистральные водопроводы. За этот период на их ремонт направили 5,3 миллиарда рублей.

- Завершить реконструкции планируем до конца 2024 года. Мы должны выполнить все работы в обещанные сроки и закрыть проблему дефицита воды в тех городах, где она сейчас существует, - отметил глава региона.

Отмечается, что реконструкция объектов проводится поэтапно с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. За счет займа специалисты проектируют водопровод в Геленджике. На строительство сетей привлечено 6,5 миллиарда рублей. А сдать водопровод планируют в 2025 году.

До конца этого же года в регионе должны обновить 17 очистных сооружений на Черноморском побережье.