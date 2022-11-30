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НовостиОбщество30 ноября 2022 13:38

На Кубани построят пять водозаборов до 2024 года

Их подготавливают в Горячем Ключе, Крыловском, Каневском, Темрюкском и Ленинградском районах
Светлана ОВДЕЙ
Водозабор в Горячем Ключе планируют достроить в декабре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Водозабор в Горячем Ключе планируют достроить в декабре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани построят пять водозаборов до 2024 года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом совещании по организации водоснабжения и водоотведения в регионе.

Достроить водозаборы планируют в Горячем Ключе, Крыловском, Каневском, Темрюкском и Ленинградском районах.

- По графику работы в Горячем Ключе должны быть завершены в декабре этого года, – отметил глава региона.

Отмечается, что сейчас водозабор в городе готов на 95%. В четырех муниципалитетах отставаний от графика нет.