В последний день осени в парке «Краснодар» зацвела хоризия

Фото: t.me/parkkrd

В парке «Краснодар» в последний день осени, 30 ноября, зацвело экзотическое бутылочное дерево - Хоризия. Примечательно, что листья растения уже почти опали. А цветки появились на одной из веточек.

- Краснодар, 30 ноября, +5 по Цельсию. Красотка-хоризия решила порадовать гостей парка цветением в последний день осени! – сообщили на официальном сайте парка.

Фото: t.me/parkkrd

Цветок экзотического растения распускается всего лишь на один день, поэтому посетителей приглашают полюбоваться его красотой, не откладывая.

Теплолюбивое растение уже подготовили к зиме, его спрятали под специальную конструкцию, где температура воздуха регулируется автоматически.