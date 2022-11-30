В селе Красная Воля Сочи обновляют сквер по нацпроекту Фото: пресс-служба городской администрации

В селе Красная Воля Сочи обновляют сквер по нацпроекту. Ход работ проверил глава города Алексей Копайгородский.

Специалисты благоустраивают участок площадью более 2,2 тысячи квадратных метров. Территорию уже укрепили габионами, в настоящее время проводят планировку.

В сквере оборудуют детский игровой комплекс, спортивные тренажеры, освещение, установят парковую мебель и теневые навесы. Зону отдыха также планируют озеленить.

- Здесь участок долгое время пустовал. И именно жители выбрали его для создания зоны семейного отдыха. Проект создавался при непосредственном участии сельчан, - отметил мэр Сочи. - Это место станет еще одним зеленым уголком курорта, благоустроенным по самым современным стандартам и экотехнологиям.

Завершить благоустройство сквера планируют до конца декабря.