Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП
Третья за день энергоавария оставила без света более 6 улиц Краснодара. Поломка произошла в Прикубанском округе.
- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ, отключены 13 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.
Так, свет погас в домах по улицам Большевистской, 3-е отделение, Декоративной. Обесточены дома и по улицам Урожайной, Губкина, Главной.
На месте поломки работает аварийная бригада. Время, когда в дома жителей вернется свет, уточняется.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что две энергоаварии оставили без света более 10 улиц в Краснодаре. Отключение произошло в Прикубанском округе.