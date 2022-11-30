Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП

Третья за день энергоавария оставила без света более 6 улиц Краснодара. Поломка произошла в Прикубанском округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ, отключены 13 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Большевистской, 3-е отделение, Декоративной. Обесточены дома и по улицам Урожайной, Губкина, Главной.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время, когда в дома жителей вернется свет, уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что две энергоаварии оставили без света более 10 улиц в Краснодаре. Отключение произошло в Прикубанском округе.