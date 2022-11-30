Без воды временно остались восемь домов Фото из архива КП

Проспект Чекистов в Краснодаре остался без воды из-за аварии. Отключение произошло в восьми домах Западного округа.

- Подача ограничена в результате порыва подземного трубопровода холодного водоснабжения, - сообщили в городской ЕДДС.

Без воды, в частности, остаются жители домов № 28, 28/1, 24, 24/1б. Подача ресурса приостановлена и в домах № 26/3, 28а, 26/5, 23.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время, когда вода вернется в дома, уточняется.