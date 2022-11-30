Центр управления регионом Кубани за 2 года отработал более 400 тысяч сообщений Фото: admkrai.krasnodar.ru

Центр управления регионом Кубани за 2 года отработал более 400 тысяч сообщений. Работу ЦУР в крае запустили 30 ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Центр управления регионом помогает с обращениями в сферах здравоохранения, образования, транспорта, дорог, энергетики, ЖКХ и социальной отрасли, а также вопросах при реализации нацпроектов.

В течение двух лет более 160 тысяч сообщений поступило из открытых источников в соцсетях и через систему «Инцидент Менеджмент». Еще свыше 300 тысяч сообщений направили с помощью платформы «Госуслуги. Решаем вместе».

Центр управления регионов также обучает представителей органов власти и местного самоуправления по обратной связи и работе в соцсетях. В 2022 году проведено 148 мероприятий, участниками которых стали почти 10 тысяч человек.

А одним из новшеств 2022 года стали прямые эфиры. В крае провели 30 трансляций с представителями министерств и ведомств, которые ответили на вопросы жителей.

- ЦУР ведет мониторинг информационного поля для выявления информационных рисков. За два года совместно с органами власти оперативно отработали более 400 рисков разной степени, - отметил руководитель краевого ЦУР Юрий Шевченко. - Благодаря поручению Вениамина Кондратьева мы первыми в стране запустили сеть из 37 муниципальных центров.