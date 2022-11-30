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НовостиОбщество30 ноября 2022 17:05

В Краснодаре две 15-летние подружки ушли из дома и пропали

Их разыскивают полиция, родственники и волонтеры
Мария ЧАЛАЯ
Фото: поиск пропавших детей.

Фото: поиск пропавших детей.

В Краснодаре две 15-летние подружки ушли из дома и пропали. Они не выходят на связь с родителями с 29 ноября. Их разыскивают в районе поселка Российского.

- Оксана ушла из дома примерно в 11:00. На вид ей 16 лет. Девочка небольшого роста – 160 сантиметров, среднего телосложения с короткими темными волосами, - сообщили в «Поиске пропавших детей».

Ангелина вышла из дома примерно в 18:00. На вид ей 14 лет. Она среднего роста – 174 сантиметров и такого же телосложения. Также у девочки короткие русые волосы.

Фото: поиск пропавших детей.

Фото: поиск пропавших детей.