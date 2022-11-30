Реконструкция систем водоснабжения в районах Кубани обойдется в 1,5 млрд рублей

Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Реконструкция систем водоснабжения в районах Кубани обойдется в 1,5 миллиарда рублей. Это поможет повысить качество питьевого водоснабжения.

- Каждый год мы будем менять не менее 5% коммуникаций. В том числе это касается водопроводов и канализации. В рамках краевых программ на эти цели планируем направить около 1,5 миллиардов рублей. Также, в ближайшие два года можем привлечь из федерального бюджета еще более 8,8 миллиардов рублей на обновление сетей, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что по новой программе софинансирование из местного и краевого бюджетов составит 35%. Дополнительно выделят 4,8 миллиарда рублей.

Таким образом за два года получится вложить более 13,6 миллиардов рублей.