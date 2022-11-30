Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодаре построят завод по производству пасты быстрого приготовления. Разрешение на это выдала администрация города. Работы пройдут в рамках инвестиционного соглашения.

- В эту отрасль экономики получится привлечь еще больше инвестиций благодаря созданию этого современного завода. Также стоит отметить, что на предприятии будет использоваться современное оборудование. Оно позволит контролировать все этапы производства, - сообщил начальник городского управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.

Уточняется, что завод будет выпускать пасту быстрого приготовления из твердых сортов пшеницы. Она будет идти вместе с соусами из натуральных ингредиентов премиум-класса без усилителей вкуса и аллергенов.

Планируется, что предприятие будет производить больше 5 тысяч тонн готовой продукции в год. Открытие первой очереди завода позволит создать порядка 160 новых рабочих мест.