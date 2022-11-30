В Краснодарском крае создадут Совет по технологическому развитию. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани создадут Совет по технологическому развитию. В него войдут представители институтов развития и научного сообщества. Также промышленники, инноваторы, профильные органы власти и депутаты ЗСК. Это позволит оперативно интегрировать научные разработки в реальный сектор экономики.

- Политех – один из самых мощных вузов на Юге России. Его студенты и выпускники вносят значительный вклад в становление технологического суверенитета страны. Важно, чтобы специалисты-разработчики и бизнес могли найти друг друга. Поэтому решили создать Совет по технологическому развитию, - сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Уточняется, что вуз активно сотрудничает с промышленными предприятиями. В учебном заведении развивается система дуального образования. Оно способствует трудоустройству студентов по специальности уже во время обучения.