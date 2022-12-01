В Краснодаре ограничат движение транспорта по улице Орджоникидзе 1 декабря

В Краснодаре ограничат движение по улице Орджоникидзе. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре ограничат движение транспорта по улице имени Орджоникидзе 1 декабря. Дорогу перекроют из-за проведения вокального конкурса эстрадных исполнителей «ИМЯ».

- Движение транспорта ограничат с 06:00 и до завершения мероприятия. Проехать нельзя будет по улице имени Орджоникидзе на участке от Красноармейской до Красной, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что с вечера 30 ноября этот участок начали освобождать от транспорта. Здесь будет организована стоянка автотранспорта участников и гостей мероприятия.

Кроме того, на местах ограничений будут дежурить сотрудники ДПС.