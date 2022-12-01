Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 21:00

В Краснодаре ограничат движение транспорта по улице Орджоникидзе 1 декабря

Дорогу перекроют из-за вокального конкурса
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре ограничат движение по улице Орджоникидзе. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре ограничат движение по улице Орджоникидзе. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре ограничат движение транспорта по улице имени Орджоникидзе 1 декабря. Дорогу перекроют из-за проведения вокального конкурса эстрадных исполнителей «ИМЯ».

- Движение транспорта ограничат с 06:00 и до завершения мероприятия. Проехать нельзя будет по улице имени Орджоникидзе на участке от Красноармейской до Красной, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что с вечера 30 ноября этот участок начали освобождать от транспорта. Здесь будет организована стоянка автотранспорта участников и гостей мероприятия.

Кроме того, на местах ограничений будут дежурить сотрудники ДПС.