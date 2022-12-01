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НовостиОбщество30 ноября 2022 22:04

Кубань заняла первое место в России по реализации госполитики в отношении казачества

Диплом вручили на II Всероссийском семинаре-совещании «Российское казачество»
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубань заняла первое место в России по реализации государственной политики в отношении казачества. Диплом вручили на II Всероссийском семинаре-совещании «Российское казачество». Мероприятие проводилось в Москве.

Делегацию Краснодарского края возглавил вице-губернатора Кубани, атаман казачьего войска Александр Власов.

- В Краснодарском крае сформирована определенная система законодательства. Она устанавливает и регламентирует вопросы организации государственной службы казачества. Кубанским войском заключено 16 договоров-соглашений с МВД, военным комиссариатом, Пограничным управлением ФСБ. Также Росгвардией и другими ведомствами в рамках совместной деятельности, - сообщил Александр Власов.

Уточняется, что в работе по реализации стратегии активно участвуют и органы местного самоуправления. Местные программы поддержки кубанского казачества действуют в 41 из 44 муниципальных образований. Кроме того, в 25 районах атаманы являются заместителями глав.