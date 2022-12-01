Погода в Адыгее 1 декабря 2022: первый зимний день принесет минусовую температуру

Узнали, какой будет погода в Адыгее 1 декабря 2022 Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 1 декабря 2022.

В Майкопе 1 декабря погода будет с переменчивой облачностью. Максимальная температура воздуха составит +10°C. Ветер восточный, 3 м/с. В первый зимний день температура ночью покажет минусовые значения. Столбики термометра опустятся до -1°C. Ветер восточный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки также сохранится облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +14°C. Ветер восточный, северо-восточный, 1 м/с. Ночью столбики термометра достигнут +4°C. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.