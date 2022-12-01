В Краснодарском крае против гриппа привились около 2,9 млн человек

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На Кубани обсудили прививочную кампанию. Главные врачи отметили, что показатель заболеваемости в регионе находится на неэпидемическом уровне. Но пик заболеваемости придется на конец декабря, поэтому необходимо вакцинироваться.

- В Краснодарском крае продолжают вакцинацию жителей против гриппа. Она стартовала в августе и завершится в ближайшие две недели. Всего на Кубань поступило более 3,1 млн доз. На сегодняшний день план по вакцинации выполнили на 90%. Больше всего жителей привились в Павловском, Славянском и Кореновском районах, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Главврач инфекционной больницы Сергей Зотов добавил, что, помимо вакцинации, важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, пользоваться антисептиком.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что активно стал распространяться свиной грипп, который протекает тяжело и вызывает вирусную пневмонию. Чтобы избежать осложнений, медики советуют сделать прививку.