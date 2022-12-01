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НовостиОбщество1 декабря 2022 5:00

Новые рециркуляторы установили в горбольнице Сочи

Оборудование появилось в кабинетах врачей, холлах и регистратуре
Ангелина НАЗАРЧУК
Рециркуляторы необходимы для очищения и обеззараживания воздуха в помещениях. Фото: администрация региона

Рециркуляторы необходимы для очищения и обеззараживания воздуха в помещениях. Фото: администрация региона

В сочинскую горбольницу №1 завезли новые рециркуляторы. Оборудование установили в кабинетах врачей, холлах и регистратуре.

Рециркуляторы необходимы для очищения и обеззараживания воздуха в помещениях. Кстати, они могут работать без перерыва. При этом никакого вреда не наносят организму человека.

– Обеззараживатели уничтожают даже самые устойчивые к излучению микроорганизмы, например, споры плесени или микобактерии, – заявила главная медсестра сочинской горбольницы №1 Александра Платонова.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, рециркуляторы обладают низким энергопотреблением.