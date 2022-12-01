Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил премьеру фильма «Графиня Аиссе». Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее состоялся показ фильма «Графиня Аиссе». Глава республики посетил премьеру картины. Работа снята по одноименному роману Исхака Машбаша.

- Этот фильм мы ждали давно. И я поздравляю всех, кто принимал участие в его создании. Особая благодарность экс-президенту Адыгеи - Хазрету Совмену, оказавшему неоценимую помощь в съемках, - написал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»- Кубань», фильм погружает в эпоху прошлого. Наблюдая за главной героиней - черкешенкой Айшет, зритель знакомится не только с ее судьбой, но и узнает историю и культуру адыгского народа.