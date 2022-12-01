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НовостиОбщество1 декабря 2022 5:09

Автостоянку с морской стороны вокзала в Сочи закроют до конца года

На ней проводятся ремонтные работы
Ангелина НАЗАРЧУК
Автостоянку закроют до конца 2022 года.

Автостоянку закроют до конца 2022 года.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Адлерском районе Сочи приняли решили закрыть автостоянку с морской стороны вокзала. Это связано с тем, что здесь будут проводить ремонтные работы. Автостоянку закроют до конца 2022 года.

- В то же время дорожное движение на данном участке не будет ограничено, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

На автостоянке заменят асфальт и парковочное оборудование. Также рабочие собираются отремонтировать сеть наружного освещения и установить дорожные знаки.

К слову, парковка будет работать на привокзальной площади с городской стороны.