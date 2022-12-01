Сотрудники департамента ветеринарии Кубани скрыли счета на 13 млн рублей

Проверки продолжаются

В Краснодарском крае 31 сотрудника регионального департамента ветеринарии привлекли к ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции. Прокуратура выяснила, что работники ведомства скрыли счета на 13 млн рублей.

- При подаче деклараций руководители подведомственных учреждений представили недостоверные и неполные сведения о доходах в общей сумме, превышающей 1 млн рублей. Кроме этого, скрыли информацию о наличии 116 банковских счетов, открытых в кредитных организациях, оборот по которым превысил 13 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Губернатору в связи с нарушениями вынесли представление. После этого 31 сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности, а одного – уволили.