Учителем года в Сочи стала Юлия Пашинина

В этому году заявку подали 28 педагогов из 24 учебных заведений. Фото: администрация Сочи

В Сочи подвели итоги городского конкурса «Учитель года» и «Молодой учитель». В первой номинации оценивались опытные учителя, а во второй - педагоги, у которых стаж работы не превышает двух лет. В этому году заявку подали 28 педагогов из 24 учебных заведений.

- В ходе заочного тура жюри оценивало два конкурсных задания: «Медиавизитка» и «ТЭД выступление». Очный тур включал три испытания: «Метапредметная олимпиада», «Методический семинар» и «Урок», - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

В финал вышли шесть педагогов. В каждой номинации было по три человека. В первом туре финалисты проводили мастер-классы для своих коллег. А во втором организовали классные часы на одну из тем цикла уроков «Разговоры о важном».

По итогам конкурса учителем года стала Юлия Пашнина. Педагог преподает биологию в школе №82. А в номинации «Молодой учитель Сочи» победу одержала Алиса Ставицкая, учитель русского языка и литературы школы № 48.