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НовостиОбщество1 декабря 2022 5:48

Урожай мандаринов в Сочи снизился из-за долгих весенних холодов

В Субтропическом научном центре РАН в ноябре собрали урожай цитрусовых культур
Ангелина НАЗАРЧУК
Коллекция научного центра достаточно обширная – более 150 сортообразцов.

Коллекция научного центра достаточно обширная – более 150 сортообразцов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сочи в ноябре начали сбор манадаринов. Основной урожай цитрусовых культур приходится на Субтропический научный центр РАН. Сначала манадарины собирали на опытных участках, а потом специалисты перешли к сбору в теплицах.

– Коллекция научного центра достаточно обширная – более 150 сортообразцов. Содержатся сорта различных видов, а также дикие и полудикие сородичи цитрусовых, которые используются в селекции и как подвойный материал, - рассказала заведующая лабораторией селекции Раиса Кулян.

Специалисты делают больший уклон на селекцию. Работы направлены на зимостойкость, раннеспелость и низкорослость.

К слову, массовый сбор мандаринов в Сочи начался намного позже обычного срока. Специалисты отмечают, что это связано с затяжной холодной весенней погодой.