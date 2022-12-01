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НовостиОбщество1 декабря 2022 5:57

В первый день зимы в Краснодаре прогнозируют 9 градусов тепла

Осадков в краевой столице не ожидается
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Осадков 1 декабря не ожидается

Осадков 1 декабря не ожидается

1 декабря в Краснодаре ожидается переменная облачность, без осадков. А вот к 3 декабря синоптики прогнозируют мокрый снег.

- В первый день зимы в кубанской столице ветер восточной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +7…9°, - сообщили в краевом гидрометцентре.

По данным метеорологов, теплее всего будет на участке Джубга - Магри – там воздух прогреется до +10…15°. Временами по краю порывы восточного ветра будут достигать 18-23 м/с.