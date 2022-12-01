В Адыгее провели капремонт в девяти школах на 655 млн рублей

Республиканским школам на ремонт направили 655 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Адыгее продолжают проводить капремонт школ. В этом году в республике отремонтировали девять учебных заведений. На эти цели региону была направлена федеральная поддержка в размере 655 млн рублей.

- В регионе ведётся большая работа по строительству, модернизации и ремонту социальных объектов в рамках реализации положений Народной программы партии. В Майкопе в сентябре завершился капитальный ремонт гимназии №22. Теперь там новые классы, новая мебель и одна из современных спортивных площадок во всей республике, - рассказала руководитель «Молодой Гвардии» Адыгеи Асета Берзегова.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на следующий год в республике запланирован капремонт семи образовательных учреждений. Работы выполняются в рамках пятилетней народной программы по поручению президента России Владимира Путина.