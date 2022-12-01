Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 6:25

Владимир Путин встретится с молодыми учеными в парке «Сириус»

Встреча состоится 1 декабря
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

1 декабря президент России Владимир Путин встретится с участниками II Конгресса молодых ученых. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

- Встреча Путина с молодыми исследователями, победителями конкурса «Лидеры России», а также со слушателями кадрового управленческого резерва состоится в парке «Сириус», - говорится в сообщении.

После беседы с молодыми учеными Владимир Путин ознакомится с деятельностью лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус». Образовательный центр позволяет решать сложные задачи по применению генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве.