Владимир Путин встретится с молодыми учеными в парке «Сириус»

Фото: kremlin.ru

1 декабря президент России Владимир Путин встретится с участниками II Конгресса молодых ученых. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

- Встреча Путина с молодыми исследователями, победителями конкурса «Лидеры России», а также со слушателями кадрового управленческого резерва состоится в парке «Сириус», - говорится в сообщении.

После беседы с молодыми учеными Владимир Путин ознакомится с деятельностью лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус». Образовательный центр позволяет решать сложные задачи по применению генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве.