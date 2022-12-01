Отель за 7,3 млрд рублей построят на горнолыжном курорте Сочи до 2025 года

Соответствующее соглашение подписала администрация Сочи с компанией-застройщиком. Фото: Иван МАКЕЕВ

В сочинском поселке Красная Поляна во втором квартале 2023 года начнется строительство нового отеля. На возведение комплекса инвесторы выделят не менее 7,3 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписала администрация Сочи с компанией-застройщиком.

По данным источника РБК Краснодар, инвестором выступит ООО «СЗ «Резиденция». К слову, строительство планируют завершить в 2025 году.

Ранее сообщалось, что компания «Mantera» выкупила санаторий «Белые ночи» в Сочи за 2 млрд рублей. Стоит отметить, что фирма принадлежит бывшему губернатору Кубани Александру Ткачеву.