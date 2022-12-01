Керченская переправа приостановила работу 1 декабря из-за непогоды

Фото: t.me/opershtab23

Движение паромов на Керченской переправе вновь приостановили в ночь на 1 декабря из-за непогоды. Об этом говорится на официальном сайте ГУ МЧС по Республике Крым.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю добавили, что паромная переправа будет закрыта ориентировочно до 15 часов.

Ранее переправа прекращала работу из-за непогоды вечером 28 ноября. Накануне движение было возобновлено.

В оперштабе Кубани накануне сообщали, что на перехватывающей парковке в поселке Ильич 30 ноября скопилось 265 машин, из них 125 большегрузов. Это фуры с продуктами питания и товарами первой необходимости. В настоящее время на стоянке продолжают дежурить волонтеры, на парковке есть пункт обогрева, организовано все необходимое для водителей и пассажиров.