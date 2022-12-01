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НовостиОбщество1 декабря 2022 7:05

Жители Краснодара могут проверить финансовую грамотность

В онлайн зачете можно принять участие в течение двух недель
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА

Краснодарцы могут принять участие в V Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Он пройдет с 1 по 15 декабря.

- Жители Краснодара могут проверить финансовую грамотность, пройдя зачет. Для этого нужно пройти на сайт проекта и ответить на вопросы, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В зачете есть несколько уровней сложности, в том числе и для школьников. Все участники получат анализ результатов с рекомендациями. При успешном прохождении теста выдают сертификат.

В 2021 году в онлайн-зачете приняли участие более 620 тысяч человек по всей России.