В Сочи догазифицировали более 200 домов

Рабочие уже завершили строительно-монтажные работы. Фото: администрация Сочи

В Сочи построили не менее 20 километров газопроводов на участках, которые раньше не были газифицированы. На сегодняшний день на курорте догазифицировали более 200 домов. Рабочие уже завершили строительно-монтажные работы.

– От надежной и бесперебойной работы напрямую зависит решение многих социальных и бытовых проблем, качество жизненного комфорта не только жителей нашего города, но и миллионов отдыхающих, – подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, администрация курорта сформировала план-график уже на следующий год. А до конца 2022 года планируется провести газ еще в 200 домов.