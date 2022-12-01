Горе-угонщик три раза попал в ДТП и влетел в забор на Кубани

Фото: краевое ГУ МВД

Кубанские полицейские задержали 33-летнего приезжего за угон авто. Мужчина гостил у знакомого в станице Новоминской, а после застолья угнал у хозяина дома ВАЗ-21093 и поехал на нем домой в Карачаево-Черкесскую Республику. Но по пути несколько раз попал в ДТП, его остановил забор.

- Горе-угонщик совершил несколько ДТП, в результате которых повредил три автомобиля, а затем въехал в забор коммунального предприятия в станице Каневской. Оставив машину на месте аварии, мужчина скрылся. Полицейские задержали его по месту его жительства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

За оставление места ДТП мужчину арестовали на 15 суток. Кроме того, возбудили уголовное дело об угоне.