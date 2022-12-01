В Адыгее сшили 100 спальных мешков для участников спецоперации

Всего было сшито и отправлено нашим военнослужащим 100 спальников.. Фото: пресс-служба . МГГТК АГУ

В Адыгее студенты и преподаватели отделения дизайна и моделирования сшили спальные мешки участникам спецоперации на Украине. Всего было сшито и отправлено нашим военнослужащим 100 спальников.

- Прекрасное чувство - ощущать, что ты можешь сделать людям хоть каплю добра. Я довольна нашим сплотившимся коллективом благодаря этой работе. Приятно, что все студенты понимали важность, того, что делали, – рассказала заведующая учебно-производственными мастерскими вуза Наталья Девякович.

Напомним, что в пошиве принимали участие около 30 человек. В свободное от учебы время они приходили для помощи военнослужащим.