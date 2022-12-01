Умер бывший глава района на Кубани

Василий Соляник. Фото: тг-канал главы Северского района

Умер бывший глава Северского района Кубани Василий Соляник. Ему было 74 года.

Василий Соляник руководил районом в 90-е годы. До этого он возглавлял райком КПСС.

- Василий Назарович всегда, где бы он ни работал, отличался ответственностью, требовательностью к себе и подчиненным, порядочностью, чутким отношением к людям. За многолетний и добросовестный труд награжден медалью «За трудовое отличие» двумя орденами «Знак почета», медалью «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», медалью за выдающийся вклад в развитие Кубани II степени, многими почетными грамотами и благодарностями, - пишут о нем земляки.

Свои соболезнования принес семье Василия Соляника действующий глава района Андрей Дорошевский.