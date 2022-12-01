В Краснодаре одновременно строится 58 соцобъектов

Строятся одномоментно 58 школ, детсадов, поликлиник и спортзалов

В Краснодаре число строящихся соцобъектов достигло 58. На стадии проектирования – еще 66.

- Это новый рекорд для нашего города. Школы, детские сады, учреждения здравоохранения и спорткомплексы возводятся в соответствии с графиком, - сообщил глава города Евгений Наумов.

На ряд объектов привлекалось финансирование из федерального бюджета, выделялись средства из краевой казны. В 2023 году планируется достроить 10 школ, 16 детских садов, 3 спортивных объекта и детскую поликлинику.