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НовостиОбщество1 декабря 2022 7:57

В Краснодаре одновременно строится 58 соцобъектов

Проектируется – еще 66
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Строятся одномоментно 58 школ, детсадов, поликлиник и спортзалов

Строятся одномоментно 58 школ, детсадов, поликлиник и спортзалов

В Краснодаре число строящихся соцобъектов достигло 58. На стадии проектирования – еще 66.

- Это новый рекорд для нашего города. Школы, детские сады, учреждения здравоохранения и спорткомплексы возводятся в соответствии с графиком, - сообщил глава города Евгений Наумов.

На ряд объектов привлекалось финансирование из федерального бюджета, выделялись средства из краевой казны. В 2023 году планируется достроить 10 школ, 16 детских садов, 3 спортивных объекта и детскую поликлинику.