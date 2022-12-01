В Краснодаре запускают мобильное приложение для отслеживания общественного транспорта

Фото с брифинга по запуску приложения для отслеживания частного и муниципального транспорта Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Мобильное приложение "Транспорт Краснодара онлайн" заработал для отслеживания городских автобусов, троллейбусов и трамваев. Сейчас к ГЛОНАСС подключилось 80 процентов общественного транспорта как частного, так и муниципального. Об этом рассказала Наталья Ронжина, замдиректора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта.

Со 2 декабря на сайте администрации будут размещены ссылки для скачивания приложения. Сервис также можно найти на Google Play и установить на смартфоне.

Коррективы по работе приложения могут внести жители, позвонив по телефону горячей линии. Предложения принимаются до конца года.