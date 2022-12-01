В Сочи водитель Opel сбила мужчину и протаранила торговый павильон

А тем временем владельцы пострадавшей торговой точки подсчитывают ущерб. Фото: соцсети

В Сочи 30 ноября произошло ДТП на оптовом рынке на улице Яна Фабрициуса. По предварительным данным, женщина за рулем красного Opel перепутала педали.

Водитель сбила с ног мужчину, стоявшего рядом с «Газелью» и протаранила второй грузовик. Однако на этом женщина не остановилась. Красный Opel въехал в торговый павильон.

- Авария произошла 30 ноября. В ДТП никто не пострадал. Проводится проверка, - сообщили в ГИБДД по городу Сочи.

Полиция начала проводить проверку. А тем временем владельцы пострадавшей торговой точки подсчитывают ущерб.